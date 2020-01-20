Якутск, , 04:31 — REGNUM Новый специализированный автомобиль пополнил автопарк медицины катастроф Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Оснащённый современным оборудованием автомобиль поступил в рамках реализации федеральной программы «Обновление автопарка скорой медицинской помощи».

«Реанимобиль полностью оснащён всем необходимым для оперативного оказания помощи силами реанимационной бригады ещё по пути в больницу», — пояснили в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи в Крыму получит вертолёт для снижение затрат на доставку больных.