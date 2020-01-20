Пекин, , 04:15 — REGNUM Уже третий пациент, заразившийся неизвестным ранее коронавирусом, скончался в Китае, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Третий умерший также был из Уханя — столице провинции Хубэй, где и были выявлены первые случаи заражения. Кроме того, еще три новых случая заражения опасным вирусом были зафиксированы за пределами Уханя — в столице Поднебесной Пекине, а также в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге страны.

Таким образом, с 18 по 19 января в Поднебесной было в общей сложности выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. 19 января было известно о 17 новых заразившихся, один случай заражения был зафиксирован и в Японии.

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