Благовещенск, , 04:02 — REGNUM На встречу китайского Нового года в Благовещенск прибыла представительная делегация народного правительства соседнего города Хэйхэ. Традиционно праздник прошёл в торгово-развлекательном центре «Острова», где разместились различные мастер-классы, выставки, ярмарки.

Читайте также: Посольство КНР в России встретило Новый год по лунному календарю

Территория была украшена китайскими фонариками, а по площади ходили волонтёры в традиционной средневековой одежде Поднебесной, пишет ПортАмур. Заместитель главы Благовещенска Игорь Берлинский отметил, что из-за близости Китая традиции соседнего государства чувствуются очень сильно.

«2019-й год был годом 70-летия установления дипломатических отношений с Китайской народной республикой. В этом году туристический поток между нашими странами превысил 1 миллион 26 тысяч человек. Я уверен, что со сдачей моста и канатной дороги число туристов вырастет ещё больше», —рассказал Игорь Берлинский.

Представители КНР поздравили амурчан с праздником.

«Сегодня мы собрались здесь вместе для празднования традиционного китайского праздника Весны. Мы чувствуем праздничную атмосферу здесь и хотим передать вам искренние поздравления и благодарность от администрации города Хэйхэ. Искренне поздравляю всех с Новым годом!», — сказал генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске Цуй Гоцзе.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Китайской народной республики встретило Новый год по лунному календарю.