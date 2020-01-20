Таллахасси, США, , 03:53 — REGNUM Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.

«В середине своей третьей песни Олни остановился, извинился и закрыл глаза», — сообщают в социальных сетях, присутствовавшие на концерте зрители.

Певец опустил голову на подбородок и долгое время молчал, держа в руках гитару. Зрители и исполнители не сразу поняли, что случилось. Позже музыканта положили на сцену и начали проводить реанимационные мероприятия, которые не увенчались успехом.

Дэвиду Олни исполнился 71 год. Он был известным и уважаемым певцом американского фолк-рока. Олни выпустил 20 альбомов со своими песнями.