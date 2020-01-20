Анадырь, , 03:46 — REGNUM Власти Чукотки утвердили план основных мероприятий Года памяти и славы в 2020 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Читайте также: Забайкалье присоединилось к акции «Блокадный хлеб»

Всего в честь 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне запланировано 50 масштабных региональных и Всероссийских мероприятий. В их числе тематические выставки, бесплатные кинопоказы военных фильмов, акции «Свеча Памяти», «Без срока давности», «Памяти Героев», «Ветеран, мы рядом!», «Диктант Победы», XIII литературный конкурс им. Юрия Рытхэу, фестиваль народного самодеятельного творчества «Салют Победы», Х юбилейный заочный региональный конкурс театральных коллективов «Театральная маска. Этих дней не смолкнет слава!», а также выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Пеликен-2020».

Некоторые из мероприятия уже начались. Так, объявлен конкурс среди молодёжи «Я помню! Я горжусь!», прошла молодёжная гуманитарная конференция «Великая Победа: наследие и наследники». В эти дни пройдёт Всероссийская патриотическая акция «Блокадный хлеб».

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 18 января началась Всероссийская акция «Блокадный хлеб».