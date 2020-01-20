Благовещенск, , 03:37 — REGNUM По новому мосту, построенному между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ могли бы курсировать автобусы, но открытию пассажиропотока препятствует отсутствие пункта пропуска с российской стороны.

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Достигнутая договорённость о движении грузового транспорта подразумевает возможность движения по мосту автомобилей с вместимостью до 8 пассажиров, что безусловно будет использовано, пока не решён вопрос с движением больших автобусов, пишет издание Biang.

Как заявили в администрации Хэйхэ, на мосту созданы все условия для начала грузовых перевозок, однако для начала пассажирских перевозок с российской стороны остаётся ряд нерешенных вопросов.

«Пассажиропоток обусловлен сроками введения в эксплуатацию пассажирского пункта пропуска в селе Каникурган. В любом случае мы имеем договоренность о допуске на мост транспортных средств с вместимостью до 8 пассажиров. Это даёт нам надежду на рост турпотока через автомобильный мост Хэйхэ-Благовещенск уже в ближайшее время», — заявили в Народном правительстве Хэйхэ.

Открытие движения по автомобильному мосту Хэйхэ-Благовещенск должно начаться в весной 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство пункта пропуска на линии Хэйхэ — Благовещенск, Приамурье получит 1,6 млрд рублей.