Урумчи, Китай, , 03:27 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая оптимизирует расписание движения поездов в ближайший месяц, сократив время передвижения 15 поездов, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Новый план начнет действовать с 15 февраля. Благодаря ему время поездки между городами Корла, Аксу и Кашгар будет сокращено, говорится в заявлении компании China Railway Urumqi Group.

Среди «быстрых» поездов теперь будут T9526/7 и T9528/5, которые курсируют между столицей региона городом Урумчи и уездом Хотан. Время поездки сократится на 3 часа 16 минут с нынешних 24 часов.

Новый план призван усилить связанность между Урумчи и южными городами, а также улучить условия для путешественников в южных районах Синьцзяна, говорится в заявлении.

Отметим, что в Китае сейчас наблюдается сезонный пик железнодорожных перевозок, связанный с наступлением Китайского Нового года. Пик продлится с 10 января по 18 февраля текущего года.

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