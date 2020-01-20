Пекин, , 03:08 — REGNUM Количество железнодорожных поездок в Китае превысило 100 млн с момента начала пика перевозок на Весенний фестиваль, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

В общей сложности 105,67 млн поездок было совершено по железным дорогам Китая. Ежедневный объем пассажироперевозок превышает 10 млн человек уже девять дней подряд, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd.

Ожидается, что за 19 января сделано более 12 млн поездок, что ан 21,3% выше в годовом исчислении. Порядка 1210 дополнительных поездов планируется запустить для удовлетворения спроса на железнодорожные перевозки, сообщили в компании.

Напомним, что пик перевозок Весеннего фестиваля (так в Китае называют Восточный Новый год) продлится с 10 января по 18 февраля. За это время прогнозируется, что граждане Китая совершат более 3 млрд поездок.