Синин, Китай, , 03:02 — REGNUM Уровень воды в крупнейшем китайском соленом озере вырос ан 0,56 метра в 2019 году в результате интенсивных дождей, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Озеро Цинхай, расположенное в провинции Цинхай на северо-западе Китая, продолжает расширять свои границы с 2005 года. Средний уровень воды в озере за 2019 год составил 3195,97 метра, сообщили в Цинхайском бюро гидрологии и водных исследований.

Согласно статистике, в районе, где расположено озеро, наблюдался средний уровень осадков в количестве 447,7 мм в 2019 году, что на 20% выше, чем обычно. Эксперты утверждают, что рост уровня воды в озере может помочь улучшить влажность в районе и температурные показатели, что, в свою очередь улучшит экологию местности.

Отметим, что озеро Цинхай прозвано «самым красивым озером Китая». Оно играет важную роль в обеспечении экологической безопасности Тибетского нагорья. Озеро начало мелеть с 50-х годов прошлого века, однако ситуация начала коренным образом меняться с 2005 года.

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