Гуанчжоу, Китай, , 02:27 — REGNUM Полиция города Гуанчжоу провинции Гуандун в 2019 году раскрыла 2750 дел о незаконном обороте наркотиков, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

За указанный период было изъято 820 кг наркотиков и задержано 2983 наркоторговца. Кроме того, было изъято также более 2 тонн сырья для производства запрещенных веществ. Суммарно 13 425 наркоманов было выявлено, из которых 6745 были направлены на реабилитацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту города Янчжоу провинции Цзянсу на днях был задержан наркоторговец с 4 кг метамфетамина в форме пилюль.

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