Пекин, , 02:17 — REGNUM Степень распространения эхинококковой инфекции в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая упало с 1,66% в 2016 году до 0,26% на конец 2019 года, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Эхинококк является смертельным паразитарным заболеванием с уровнем смертности 94% в течение десяти лет. Эта болезнь является одной из причин бедности жителей сельских районов Тибета. За последние годы более 3500 экспертов со всей страны провели скрининг 2,9 млн человек населения Тибета и выявили 26 846 случаев заражения. В настоящее время 5057 пациентов с эхинококкозом уже получили необходимое оперативное вмешательство и 15 421 человек удалось вылечить медикаментозно.

Кроме того, в Тибете значительно улучшилось качество и доступность медицинской помощи. Средняя ожидаемая продолжительности жизни в регионе выросла до 70,6 года, что почти в двое больше, чем 35,5 года в 1959 году.