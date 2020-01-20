Пекин, , 02:04 — REGNUM Доля городского населения Китая относительно общей численности достигла 60,6% на конец 2019 года, что на 1,02% выше, чем на конец предыдущего года, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Численность городских жителей Китая достигло 848,43 млн человек на конец 2109 года, что на 17,06 млн больше, чем годом ранее. В то же самое время численность деревенских жителей составило 551,62 млн человек, что на 12,39 млн меньше, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Урбанизация продвигается быстрее в центральных и западных районах страны, нежели в восточных и северо-восточных районах. Таким образом отсталые районы догоняют передовые по степени урбанизации.

Отметим, что Китай в последние годы принимает меры по ускорению урбанизации в стране в том числе и в рамках программы борьбы с бедностью. Как сообщало ИА REGNUM, численность населения Поднебесной на днях впервые официально превысила 1,4 млрд человек.

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