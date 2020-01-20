Пекин, , 00:51 — REGNUM В Китае за прошедший год зафиксировано более 9,47 млн бракосочетаний, что ниже 10,1 млн в 2018 году, сообщили 19 января в Министерстве гражданской администрации КНР.

Количество браков в Китае продолжило сокращаться с 2014 года в связи со снижением рождаемости, связанным с внедрением политики контроля рождаемости в 70-е и 80-е годы прошлого века, получившей название «Одна семья — один ребенок», сообщили в министерстве во время регулярной пресс-конференции.

Министерство гражданской администрации и дальше продолжит борьбу с брачным мошенничеством, которое набирает обороты по все стране, путем создания общенациональной базы данных и разработки мер ограничения расточительности свадебных церемоний. Отмечается также, что в Китае за 2019 год было зафиксировано 4,15 млн разводов.