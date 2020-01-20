Пекин, , 00:40 — REGNUM Прокуратура Китая подтвердила арест свыше 1,08 млн подозреваемых в совершении уголовных преступлений и преследование более 1,81 млн человек в 2019 году, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Свыше 90 тыс. подозреваемых преследовались по обвинению в преступлениях мафиозного характера за прошедший год в Китае, что на 60,3% выше, чем годом ранее. Более 1400 подозреваемых преследовались за предоставление «крыши» для совершения подобного рода преступлений.

В Верховной народной прокуратуре отметили, что было заключено соглашение с Министерством общественной безопасности о вмешательстве во все случаи, связанные с мафиозными преступлениями заранее с начала этого года. Как сообщало ИА REGNUM, в Китае за два года было раскрыто более 12 тыс. организованных преступных группировок.

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