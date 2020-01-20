Гуанчжоу, Китай, , 00:32 — REGNUM Вертолеты и беспилотники призваны облегчить транспортное давление во время пика путешествий в Поднебесной в период празднования Китайского нового года, сообщает 19 января агентство Синьхуа.

Дабы обеспечить качество перевозок и поездок, власти начали использовать дроны и вертолеты для патрулирования в городах Гуанчжоу, Чжаоцин и Шаогуань в южной провинции Гуандун.

Летательные аппараты способны оперативно фиксировать и отслеживать дорожно-транспортные происшествия, а также оказывать помощь спасателям, дабы минимизировать вред, наносимый дорожными пробками, сообщили в транспортной полиции Гуандуна.

По оценкам властей, около 3 млрд поездок будет совершено в первый день 40-дневного «чуньюня» который продлится с 10 января по 18 февраля — пика транспортных перевозок до, во время и после празднования Весеннего фестиваля, о чем также сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.