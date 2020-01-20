Ростов-на-Дону, , 00:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону на Крещение в купели окунулись более 12 тыс. горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации областного центра.

«Обращений по оказанию медицинской помощи не поступало. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано», — уточнили в администрации.

Безопасность участников крещенских купаний обеспечили 346 спасателей и свыше 100 единиц техники. В экстренные службы поступило три обращения, которые носили справочный характер. Режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону действует до 9:00 мск 20 января.

ИА REGNUM напоминает, что в донской столице оборудовано восемь мест для крещенских купаний.

Читайте ранее в этом сюжете: На Крещение в Ростове-на-Дону продлят работу транспорта