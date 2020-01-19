Дамаск, , 23:25 — REGNUM Путь военным из Российской Федерации, направлявшимся к нефтяному месторождению «Джул Агы» в районе Румейлан на северо-востоке сирийской провинции Хасеке, преградили американские военные. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

По данным источников, окрестности Румелайна, где расположена военно-воздушная база ВС США, контролируют отряды народной самообороны и курды.

Отмечается, что российские военные, выехав из населенного пункта Амуда, не смогли проследовать в район месторождения «Джул Агы» из-за появившихся на пути американских военных. Представители РФ были вынуждены вернуться в пункт базирования.

Напомним, 25 декабря 2019 г. советник президента Сирии Бусейна Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen сообщила, что власти Сирии рассматривают вопрос международного иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.