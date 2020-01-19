Тегеран, , 20:58 — REGNUM Экспертам в Иране удалось идентифицировать личности 169 человек, погибших в результате крушения украинского самолета Boeing 737 под Тегераном. Об этом, как передает агентство Tasnim, 19 января сообщили представители Судебно-диагностического центра столицы Ирана.

По словам представителей центра, на сегодняшний день семьям уже переданы тела 150 погибших в авиакатастрофе.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января военные в Иране сбили пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании «Международные авиалинии Украины». На борту воздушного судна находились 176 человек. Все они погибли.

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