19 января 2020 | Время чтения 1 мин

с. Лог, , 20:35 — REGNUM По своей мирской профессии Александр Лобан — журналист. Но путь священника начал давно, и так уж сложилось, что каждый приход, куда он получает назначение, приходится создавать практически с нуля. Так получилось и с храмом святых апостолов Петра и Павла в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.

Вид на церковь хутора Стародонской Александр Куликов © ИА REGNUM

Вид на звонницу храма и беседку Александр Куликов © ИА REGNUM Прихожане собираются на праздничную литургию Александр Куликов © ИА REGNUM

Вид на звонницу храма Александр Куликов © ИА REGNUM Дети играют во дворе прихода Александр Куликов © ИА REGNUM

Затон реки Дон Александр Куликов © ИА REGNUM

В прошлом профессиональный фотограф, он до настоящего времени не расстается с фотоаппаратом. Его герои — простые люди, прихожане. Но больше всего отец Александр любит снимать окрестные пейзажи. Они у него всегда спокойные, глубокие и очень философские. А еще от них веет какой то необычной домашней теплотой.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон Александр Куликов © ИА REGNUM

Казаки разжигают самовар Александр Куликов © ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон Александр Куликов © ИА REGNUM

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании Александр Куликов © ИА REGNUM Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании Александр Куликов © ИА REGNUM

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании Александр Куликов © ИА REGNUM Иордания на реке Дон Александр Куликов © ИА REGNUM

Не один раз мне доводилось общаться с ним и делать различные материалы и про него, и про кровоточащую икону Божьей Матери «Казанская». Поэтому, когда встал вопрос о том, куда отправиться за интересной фотоисторией праздника Крещения, сомнений не было — к отцу Александру.

Купания в Иордании на реке Дон Александр Куликов © ИА REGNUM