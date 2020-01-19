с. Лог,
19 января 2020, 20:35 — REGNUM По своей мирской профессии Александр Лобан — журналист. Но путь священника начал давно, и так уж сложилось, что каждый приход, куда он получает назначение, приходится создавать практически с нуля. Так получилось и с храмом святых апостолов Петра и Павла в селе Лог Иловлинского района Волгоградской области.
Вид на церковь хутора Стародонской
Александр Куликов © ИА REGNUM
Вид на звонницу храма и беседку
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прихожане собираются на праздничную литургию
Александр Куликов © ИА REGNUM
Вид на звонницу храма
Александр Куликов © ИА REGNUM
Дети играют во дворе прихода
Александр Куликов © ИА REGNUM
Затон реки Дон
Александр Куликов © ИА REGNUM
В прошлом профессиональный фотограф, он до настоящего времени не расстается с фотоаппаратом. Его герои — простые люди, прихожане. Но больше всего отец Александр любит снимать окрестные пейзажи. Они у него всегда спокойные, глубокие и очень философские. А еще от них веет какой то необычной домашней теплотой.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон
Александр Куликов © ИА REGNUM
Казаки разжигают самовар
Александр Куликов © ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон
Александр Куликов © ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании
Александр Куликов © ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании
Александр Куликов © ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит освящение купли — иордании
Александр Куликов © ИА REGNUM
Иордания на реке Дон
Александр Куликов © ИА REGNUM
Не один раз мне доводилось общаться с ним и делать различные материалы и про него, и про кровоточащую икону Божьей Матери «Казанская». Поэтому, когда встал вопрос о том, куда отправиться за интересной фотоисторией праздника Крещения, сомнений не было — к отцу Александру.
Купания в Иордании на реке Дон
Александр Куликов © ИА REGNUM
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла — Александр Лобан проводит праздничную службу на реке Дон
Александр Куликов © ИА REGNUM
Купания в Иордании на реке Дон
Александр Куликов © ИА REGNUM