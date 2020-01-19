Москва, 19 января 2020, 18:47 — REGNUM Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ выработает и оформит механизм общероссийского голосования — как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам.
Рабочая группа не будет затягивать с внесением на рассмотрение парламента своих предложений в развитие «магистральных линий», обозначенных президентом Владимиром Путиным, отмечается в заявлении.
В заявлении сопредседателей также говорится, что предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России, «были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной ГПУ президента России с сопредседателями рабочей группы». «Наша рабочая группа оперативно подключилась к юридическому оформлению данных инициатив и совместными с ГПУ усилиями в кратчайшие сроки отточила формулировки и выверила все юридические тонкости президентского законопроекта», — отмечается в документе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников.