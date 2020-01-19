Москва, , 18:39 — REGNUM 22 января в Москве прогнозируется выпадение осадков в виде снега. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«В среду … и в четверг мы (специалисты Гидрометцентра) прогнозируем снег (в Москве)… И в пятницу тоже», — сообщил он.

Вильфанд отметил, что 23 января в столице ночные температуры будут минус 1 — минус 6 градусов, а дневная температура в городе составит около 0 — минус 2.

По его словам, в связи с усилением ветра жителей столицы также ожидают метели. При этом он добавил, что к выходным температура воздуха вновь повысится до плюсовых значений.

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