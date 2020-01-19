Екатеринбург, , 17:53 — REGNUM В свердловском посёлке Медный обнаружена несанкционированная купель. Её отыскали в ходе патрулирования водных объектов, которое проводят сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба областного управления данного ведомства.

Сотрудники Госинспекции по маломерным судам приняли меры к ликвидации нелегальной купели.

Как сообщало ИА REGNUM, происшествий на крещенском купании нет. Всего на 16:00 по местному времени в проруби окунулись более 54 тыс. свердловчан.

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