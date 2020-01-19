Екатеринбург, , 17:48 — REGNUM В Свердловской области места крещенских купаний посетили больше 54 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Таковы цифры на 16:00 по местному времени. Купание проходит без ЧП. Возле купелей дежурят сотрудники МЧС. На посту они будут до 9:00 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 купелей в пяти муниципалитетах пришлось закрыть. Причиной стали трещины на льду.

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