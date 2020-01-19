Киев, , 16:12 — REGNUM Украинские специалисты не завершат свою работу до тех пор, пока не будут выяснены все обстоятельства крушения пассажирского самолета Украины под Тегераном и наказаны все виновные. Об этом 19 января сообщил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Он напомнил, что сегодня в аэропорту Борисполя приземлился самолет с одиннадцатью телами погибших украинских граждан в авиакатастрофе в Иране.

«Украина понесла невосполнимую потерю. Наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии и наказания виновных», — заявил он.

Данилов также высказал слова соболезнования родным и близким погибших. И поименно перечислил всех украинцев, кто ушел из жизни в результате трагедии в иранском небе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Украине утром 19 января прошла церемония прощания с погибшими 8 января в Иране украинскими гражданами. На прощании присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, глава украинского правительства Алексей Гончарук, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, а также министры украинского правительства и главы ведомств.

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