Москва, 20 января 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 20 января: движение врага к Керченскому полуострову остановлено.
20 января 1942 года наступление врага у Феодосии, Владиславовки, Дальних Камышей вынудило советские части отступить на Ак-Монаайские позиции, но дальнейшее продвижение врага в сторону Керченского полуострова остановлено.
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