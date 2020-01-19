Калуга, , 14:49 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 19 января в калужском спорткомплексе «Квань» провёл показательное занятие на горных лыжах для двух юных калужанок из многодетных семей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Анатолий Артамонов подарил начинающим спортсменкам комплекты для занятий лыжным спортом Admoblkaluga.ru

Десятилетняя Ева Мишина из села Ульяново и двенадцатилетняя Анастасия Богоявленская из города Сосенский стали участницами благотворительной акции «Ёлка добра».

Девочки хорошо учатся, любят читать, занимаются в различных творческих объединениях. На Новый год они хотели получить новые лыжи. По словам Евы Мишиной ей понравилось кататься на горных лыжах и если раньше девочка хотела в будущем стать ветеринаром, то теперь мечтает ещё и о профессии горнолыжного инструктора.

Анатолий Артамонов подарил начинающим спортсменкам комплекты для занятий лыжным спортом.

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