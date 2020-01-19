Пекин, , 14:31 — REGNUM Видео, на котором запечатлено необычное подведение итогов в одной из китайских компаний, с «кругом позора» руководителей среднего звена, опубликовано 19 января на одном из каналов популярного видеохостинга Youtube.

На запечатлённых кадрах видно, как не выполнившие план руководители среднего звена делаю круг позора на четвереньках во время церемонии подведения годовых итогов в общем зале под звучащую музыку, и при этом кричат: «Я обещаю исправиться!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Органами гигиены и санитарного контроля в аэропорту и на вокзалах китайского города Ухань были установлены специальные детекторы, позволяющие выявлять коронавирус нового типа.