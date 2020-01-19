Пекин, , 14:28 — REGNUM Коэффициент рождаемости в Китае в 2019 году составил 10,48 детей на 1 тыс. человек, что является самым низким показателем за всю историю КНР. Об этом свидетельствует отчёт Национального бюро статистики Китая.

В отчёте также отмечается, что к концу 2019 года общая численность материкового населения Китая достигла 1 млрд 400,05 млн человек, что на 4,67 млн больше, чем в предыдущем году.

Отметим, по данным отдел народонаселения ООН, в первые годы после основания Китайской Народной Республики коэффициент рождаемости в Китае составлял около 42 детей на тысячу человек. В 1970-х годах правительство Китая стало проводить демографическую политику, направленную на снижение рождаемости.

Эта политика, получившая название «одна семья — один ребёнок», привела к снижению коэффициента рождаемости до 21−24 в 1980−1900 годах. С 2016 года политика «одна семья — один ребёнок» в Китае была отменена. Издание «Синьхуа» отмечает, что эффект от изменения этой политики активно проявился в 2016 и 2017 годах, однако снизился к 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года департамент по экономическим и социальным вопросам ООН представил доклад, в котором прогнозируется, что численность населения Индии превысит численность населения Китая к 2027 году.

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