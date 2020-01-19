Балашиха, Московская область, 19 января 2020, 15:12 — REGNUM В подмосковной Балашихе 19 января проходят крещенские купания. На крещение обычно окунаются в проруби, однако из-за аномально тёплой зимы в этом году в Подмосковье тонкий лёд. О подробностях крещенских купаний — в фоторепортаже ИА REGNUM.

В крещенский сочельник 18 января настоятель Екатерининского храма протоиерей Михаил Макашов осветил воду в купели, установленной на правом берегу реки Пехорка у водной спасательной станции. Протоиерей Михаил поздравил всех с праздником Крещения Господне, пожелал здоровья, укрепления веры и исполнения заповедей Божьих.

Протоиерей Михаил Макашов
Протоиерей Михаил Макашов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Купель
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иордань оборудована деревянным полом и лестницами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Служба спасения
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трехкратное омовение
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
В купели
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крещенские купания
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Тапочки на выходе из купели
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крещенские купания
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крещенские купания в первый раз
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сотни людей пришли окунуться в проруби. На территории станции установлены теплые палатки для переодевания, можно выпить горячего чая. Рядом с местом купания установили баню на колесах, где можно попариться. У купели дежурят спасатели и медицинская служба.

Медицинская помощь
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Спасатели на страже
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иордань оборудована деревянными лестницами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Иордань оборудована деревяннями лестницами
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крещенские купания
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Крещенские купания
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дубовые веники для бани
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Баня на колесах у проруби для крещенских купаний
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Баня на колесах
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Крещение Господне отмечают 19 января, а в крещенский сочельник, 18 января, служат литургию и освещают воду во всех православных храмах.

Напомним, что в Балашихе специально оборудовано три места для крещенских купаний — на правом берегу реки Пехорка возле водно-спасательной станции, на озере микрорайона Заря и в Новом Милете вблизи храма Святителя Николая Чудотворца.