Москва, , 11:33 — REGNUM Более 50 тысяч человек в Москве в праздник Крещения Господне окунулись в купели. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

По данным департамента, к утру 18 января почти 90 тысяч человек пришли к купелям, организованным для крещенских купаний. Из них 53 тысячи человек купались.

В Москве оборудовано более 80 мест для купаний, где дежурят спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи. Наиболее популярными местами оказались — Святое озеро, пруд в парке Сокольники, Строгино и Большой Садовый пруд.

Сегодня купания продолжатся.

Стоит отметить, что в этом году не повезло с погодой — морозов в столице нет, как и устойчивого льда на водоемах.