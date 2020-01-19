Амстердам, , 11:26 — REGNUM Муниципалитеты в Нидерландах, а также национальный аэропорт Схипхол и нижняя палата парламента, отключили компьютерные сети для удалённой работы системы Citrix. Такая мера последовала за рекомендацией Министерства юстиции и безопасности.

Ранее сети на базе Citrix Медицинского Центра Леувардена и общины Зутфен подверглись кибератакам.

Программное обеспечение Citrix используется для входа в системы предприятий и организаций на расстоянии, к примеру, сотрудниками, задействованными в телеработе. Около 200 муниципалитетов в Нидерландах используют программатуру Citrix.

В прошлом месяце стало известно об уязвимости в Citrix, которая может быть использована хакерами для проникновения в компьютерные сети организаций.