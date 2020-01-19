Одесса, Украина, , 11:28 — REGNUM В поселке городского типа Черноморское Лиманского района Одесской области до сих пор не завершилось строительство казарм для украинских военных, несмотря на то, что строительство должно было завершиться в январе прошлого года. Об этом 18 января сообщает местное издание «Думская».

В данном населенном пункте, по словам журналистов, дислоцируется 28-я механизированная бригада и здесь запланировано строительство пяти казарм. Их строительство и начали в начале 2018 года. «Каждая казарма обошлась Минобороны примерно в 20 миллионов», — сообщает издание.

Два здания из пяти, по словам журналистов издания, оказались относительно пригодными для жизни, но они до сих пор не введены в эксплуатацию.

«Строительство зданий велось с нарушением строительных норм, в результате чего на внутренних стенах жилых помещений из-за сырости образовался грибок. Пытаясь избавиться от лишней влаги, начальство распорядилось включить отопительную систему на полную мощность… Кроме того, стало известно, что в построенных казармах нет… канализации», — сообщили журналисты.

Остальные три казармы не готовы к сдаче в эксплуатацию, несмотря на то, что должны были быть сданы в эксплуатацию в январе прошлого года, то есть год назад.

Кроме того, журналисты местного СМИ отметили, что несмотря на отставание в сроках сдачи объектов в эксплуатацию, на строительной площадке фактически нет рабочих.

«Многочисленные свидетели утверждают, что денег за работу здесь почти не платят. Уровень профессиональной подготовки строителей весьма низок. Говорят, здесь работали жители юга области, непонятно откуда взявшиеся выходцы с Северного Кавказа… а также лица без определенного места жительства», — сообщило издание.

ИА REGNUM напоминает, в Киевской области местные власти продали строительной фирме землю, которая предназначалась для строительства социального жилья для участников «АТО» и переселенцев.

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