Одесса, Украина, 19 января 2020, 11:28 — REGNUM В поселке городского типа Черноморское Лиманского района Одесской области до сих пор не завершилось строительство казарм для украинских военных, несмотря на то, что строительство должно было завершиться в январе прошлого года. Об этом 18 января сообщает местное издание «Думская».
В данном населенном пункте, по словам журналистов, дислоцируется 28-я механизированная бригада и здесь запланировано строительство пяти казарм. Их строительство и начали в начале 2018 года. «Каждая казарма обошлась Минобороны примерно в 20 миллионов», — сообщает издание.
Два здания из пяти, по словам журналистов издания, оказались относительно пригодными для жизни, но они до сих пор не введены в эксплуатацию.
Остальные три казармы не готовы к сдаче в эксплуатацию, несмотря на то, что должны были быть сданы в эксплуатацию в январе прошлого года, то есть год назад.
Кроме того, журналисты местного СМИ отметили, что несмотря на отставание в сроках сдачи объектов в эксплуатацию, на строительной площадке фактически нет рабочих.
ИА REGNUM напоминает, в Киевской области местные власти продали строительной фирме землю, которая предназначалась для строительства социального жилья для участников «АТО» и переселенцев.
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