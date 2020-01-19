Амстердам, , 10:59 — REGNUM Окружной суд г. Ассен затрудняется как вести дело против отца семейства из местечка Рюйнерволд (Ruinerwold). Об этом пишет газета Telegraaf.

67-летний Геррит Ян ван Дорстен подозревается в насилии над своими девятими детьми, а также в удерживании их против их воли на ферме в местечке Рюйнерволд. Кроме того, он подозревается в сексуальных преступлениях в отношении двух старших детей.

Однако вследствие перенесённого три года назад инсульта мужчина страдает афазией и он лишён дара речи. Однако по мнению как адвоката подозреваемого, так и судей, с которыми беседовал корреспондент газеты, пока ещё рано ставить вопрос о возможном нарушении права на защиту подозреваемого.

По словам адвоката Ван Дорстена, у него сложилось впечатление, что его клиент понимает заданные ему вопросы, хотя он только может кивать «да» или «нет». По мнению медицинских специалистов, этого недостаточно, чтобы установить, что человек, страдающий афазией, действительно понимает что ему говорят. Для этого требуются консультации с неврологами и невропсихологами.

Окружная прокуратура до сих пор не смогла допросить подозреваемого. Прокурор обратился за консультацией к специалистам, однако подробности будут обнародованы лишь 21 января, во время первого открытого слушания дела. Сам Ван Дорстен, в виду состояния здоровья, на заседании суда присутствовать не будет.