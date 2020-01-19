Амстердам, , 09:53 — REGNUM Дети Геррит Ян ван Дорстена выразили своё возмущение книгой об их отце, которая поступила в продажу 17 января. Ван Дорстен подозревается в том, что он несколько лет удерживал на ферме в местечке Рюйнерволд шестеро своих детей и истязал их. Кроме того, он обвиняется в сексуальном насилии над двумя из своих детей.

В книге, написанной двумя журналистам, делается попытка установить мотивы отца. Книга содержит подробности об истязаниях, в которых обвиняется Ван Дорстен. Авторы воспользовались личными документами Ван Дорстена, а также материалами из следственного дела.

Дети Ван Дорстена утверждают, что авторы не обращались к ним за отзывом на готовящуюся книгу. Авторы, в свою очередь, что такие обращения с их стороны были, но что дети не отозвались на них.

Адвокат Ван Дорстена сообщил, что «вместе с другими заинтересованными сторонами» пытался приостановить публикацию книгу. Он отказался уточнить, имели ли дети Ван Дорстена отношение к этим попыткам.

В свою очередь, в прокуратуре выразили своё негодование тем, что авторы смогли получить в руки материалы из следственного дела. В настоящее время идёт внутренне расследование утечки.