Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Фотография новой униформы, разработанной для космических войск США, вызвала бурю эмоций у подписчиков подразделения ВС США в Twitter.

Публикация с фотосвидетельством униформы, выполненной из камуфлированной ткани зелено-коричневых оттенков, вызвала как негодование, так и веселье интернет-пользователей.

«Лесной камуфляж? В космосе?» — недоумевает один из подписчиков.

«Боже ты мой! Я сначала думал, что это шутка!» — продолжает мысль другой.

«Самая глупая вещь, которую я когда-либо видел или слышал!» — констатирует пользователь.

Люди с чувством юмора напротив увидели в новой форме явные недоработки: «Разве они не должны быть черными с маленькими планетами на них?»

Но были и те, кто таки нашел ей практическое применение: униформа поможет спрятаться от эвоков на Эндоре.