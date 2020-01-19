Нейпьидо, , 08:21 — REGNUM Причиной некорректного перевода имени председателя КНР Си Цзиньпина с бирманского на английский язык представитель Facebook назвал техническую ошибку, сообщает 19 января Reuters.

Неловкая ситуация возникла на второй день визита китайского лидера в Мьянму, где его встречала государственный советник глава МИД и государственный советник Аун Сан Су Чжи. В опубликованном на официальной странице советника сообщении о визите Си, его имя было переведено на английский как «Mr Shithole». Позже некорректный перевод перекочевал и в некоторые новостные издания.

В администрации социальной сети заявили, что исправили приводившую к некорректным переводам техническую ошибку, вызванную схожестью английского «xi» и бирманского «shi». В языковой базе данных не было перевода имени Си и система подобрала вариант самостоятельно.

«Этого не должно было случиться, и мы предпринимаем шаги, чтобы это больше не повторилось, — говориться в официальном сообщении компании. — Мы искренне приносим извинения за вызванные этим оскорбления».