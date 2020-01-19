Москва, 19 января 2020, 07:36 — REGNUM В Краснодарском и Ставропольском краях и Крыму находятся наиболее востребованные оздоровительные зоны России, определили в НИИ реабилитации и курортологии. Об этом сообщает RТ.
Среди самых часто посещаемых курортов в Краснодарском крае учёные называют Анапу, Сочи, Горячий Ключ и Ейск и курорты недалёко от Геленджика и Туапсе.
В Ставропольском крае популярны Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.
Крым посещают, чтобы попасть в Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.
В НИИ рассказали, что в 2019 году, в РФ санаторно-курортные учреждения посетили 6,4 млн отдыхающих, из них 1,5 млн детей.
Как передавало ИА REGNUM, 16 января самым лучшим зимним курортом России стал «Роза Хутор» (Сочи).
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