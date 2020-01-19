Москва, , 07:36 — REGNUM В Краснодарском и Ставропольском краях и Крыму находятся наиболее востребованные оздоровительные зоны России, определили в НИИ реабилитации и курортологии. Об этом сообщает RТ.

Среди самых часто посещаемых курортов в Краснодарском крае учёные называют Анапу, Сочи, Горячий Ключ и Ейск и курорты недалёко от Геленджика и Туапсе.

В Ставропольском крае популярны Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

Крым посещают, чтобы попасть в Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и Южный берег Крыма.

В НИИ рассказали, что в 2019 году, в РФ санаторно-курортные учреждения посетили 6,4 млн отдыхающих, из них 1,5 млн детей.

Как передавало ИА REGNUM, 16 января самым лучшим зимним курортом России стал «Роза Хутор» (Сочи).

Читайте ранее в этом сюжете: Лучшие курорты РФ для отдыха во Всемирный день снега