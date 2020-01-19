Сямэнь, Китай, , 03:36 — REGNUM Китайская авиакомпания Xiamen Airlines планирует получить 10 новых самолетов A321neo для решения проблемы недостаточности мощностей авиапарка после запрета на полеты Boeing 737MAX, сообщает агентство Синьхуа.

На сайте авиакомпании сообщается, что в настоящее время она приглашает лизинговые компании для проведения переговоров. Авиакомпания имеет в своем воздушном флоте 167 самолетов Boeing. Согласно раннему плану, компания собиралась приобрести 30 самолетов Boeing 737 MAX8 и 10 Boeing 737 MAX10.

В 2019 году компания представила новый самолет Boeing, однако после трагического крушения Boeing 737 MAXs в Эфиопии в марте 2019 года компания вынуждена была «приземлить» десять своих самолетов этой модели.

Представители Xiamen Airlines были приглашены с визитом в компанию Airbus в октябре, однако с тех пор не было ничего известно о новых заказах. Компания Xiamen Airlines была основана в 1984 году в прибрежном городе Сямэнь провинции Фуцзянь. В настоящее время она осуществляет перевозки по 400 внутренним и международным авиамаршрутам.

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