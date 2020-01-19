Москва, , 03:17 — REGNUM Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева ответила экс-участнице «Дома-2» Алене Водонаевой, оставшейся недовольной прошедшим с ее участием эфиром передачи «60 минут», на обвинения в распространении «агрессии и невежества». Соответствующий пост Скабеева опубликовала в Instagram.

«Оказывается, наша вчерашняя гостья Алена Водонаева осталась недовольна эфиром… хотя ее просто «беспокоят миллионы россиян», — написала Скабеева. — Называть быдлом тех, чья судьба тебя волнует — это так естественно, а виновата атмосфера ненависти на телевидении, понимаю».

Телеведущая признала, что приглашенные в студию эксперты, действительно «не дотянули» до уровня «Дома-2», но выразила сомнения в том, что они будут стараться исправиться.

«Политику нашего государства по поддержке материнства определяет, слава Богу, не Алена Водонаева, и тем людям, которых она хочет лишить денег, волноваться не о чем», — заверила подписчиков Скабеева.

Напомним, после посещения телевизионной студии передачи «60 минут» Водонаева, назвавшая ранее большинство граждан России «быдлом, которому вечно не хватает на бутылку водки», опубликовала в сети сообщение, в котором выразила беспокойство по поводу «пропаганды агрессии и невежества», якобы идущей из студии российского телеканала.