Пекин, , 03:10 — REGNUM Еще три пары скоростных поездов будет запущено между Пекином и Чжанцзякоу — городами, которые примут зимнюю Олимпиаду 2022 в Пекине, сообщает 18 января агентство Синьхуа.

По данным China Railway Beijing Group Co., Ltd., поезда, ходящие по линии, уже перевезли 800 тыс. пассажиров с момента запуска ее в эксплуатацию 30 декабря 2019 года. Линия оборудована по последнему слову техники — 5G связью, беспроводной зарядкой и «умным освещением».

Максимальная скорость движения поездов по линии может достигать 350 км/ч, что сокращает время поездки от Пекина до Чжанцзякоу с трех часов до 47 минут. Кроме того, благодаря ей сокращено время поездки от столицы Внутренней Монголии города Хух-Хото на севере Китая до Пекина с девяти часов до двух часов.

Открытие скоростной железной дороги также должен подстегнуть и так стремительно растущий рынок лыжных курортов Чжанцзякоу. Согласно недавней статистике, 12 января опубликованной городским районом Чунли, количество туристов, приехавших на горнолыжные курорты города, увеличилось на 19% в годовом исчислении, достигнув 112 778 человек в прошедшем году.

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