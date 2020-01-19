Пекин, , 02:09 — REGNUM Китай увеличил добычу сырой нефти на 0,8% до 190 млн тонн в 2019 году, сообщает 18 января агентство Синьхуа.

Согласно свежим данным Национального бюро статистики, добыча сырой нефти в Поднебесной в декабре 2019 года достигла 16,06 млн тонн. Будучи одним из крупнейших в мире покупателей нефти, страна импортировала 510 млн тонн сырой нефти в 2019 году, что на 9,5% выше, чем годом ранее.

Около 650 млн тонн сырой нефти было переработано в 2019 году, что на 7,6% выше, чем годом ранее. Китай задался целью в 2020 году увеличить добычу сырой нефти до более чем 200 млн тонн.