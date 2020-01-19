Хух-Хото, Китай, , 01:29 — REGNUM Суд Внутренней Монголии на севере Китая приговорил бывшего чиновника уездного уровня к пожизненному заключению в связи с кражей более 170 млн юаней (около $24,7 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Бывший исполнительный заместительный директор административной комиссии Хух-Хото, столицы региона, в зоне экономического и технологического развития был признан Промежуточным народным судом города Баян-Нур в получении 125 млн юаней наличными во время нахождения на посту.

Он также был признан виновным в расхищении государственных активов в размере 2,65 млн юаней в сговоре с третьими лицами. Кроме того, еще 48,8 млн юаней имеющихся у него денежных средств не имели задекларированных источников поступления.

Бай полностью признал свою вину и вернул все награбленное. Все его личное имущество также было конфисковано. Суд провел слушания по этому делу еще в декабре 2019 года, однако приговор стал известен только ранее на неделе.

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