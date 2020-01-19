Ланьчжоу, Китай, , 01:23 — REGNUM Около 935 тыс. человек в провинции Ганьсу на северо-западе Китая простились с бедностью за прошедший год, что было одной из самых трудных задач в рамках кампании по борьбе с бедностью в Поднебесной, сообщает агентство Синьхуа

По данным провинциальных властей, доля бедных в регионе упала до 0,9% на конец прошедшего года с 26,5% в 2013 году. Таким образом, 31 уезд провинции больше не входят в число нищих. Около 70% местных жителей или 650 тыс. человек получили работу в отраслях, ориентированных на сокращение масштабов нищеты.

Обязательное образование, базовое медицинское обслуживание, безопасное жилье и питьевая вода стали доступны для всех жителей провинции без исключения. Однако, по-прежнему еще 175 тыс. бедняков проживают в провинции. Им предстоит проститься с нищетой уже в 2020 году.

Отметим, что Китай планирует к 2020 году стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах, чтобы еще на один шаг приблизиться к построению современного социалистического государства с китайскими особенностями к 2050 году. Для этого до конца текущего года беспросветная нищета должна быть окончательно побеждена в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 860 тыс. бедняков переселились в новое жилье на юго-западе Китая