Пекин, , 01:16 — REGNUM Дисциплинарная инспекция и надзорные органы по всему Китаю в 2019 году наказали 587 тыс. чиновников за дисциплинарные нарушения, включая 41 чиновника уровня министерств, сообщает агентство Синьхуа.

Около 4 тыс. чиновников уровня округов и 24 тыс. чиновников уездного уровня были наказаны за указанный период, если верить статистике, представленной на сайте Центральной комиссии КНР по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Все наказанные чиновники проходили по 619 тыс. дел. Кроме того, дисциплинарные органы получили более 3 млн обращений от общественности в связи с коррупцией.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Китае был арестован бывший партийный глава провинции Шаньси на северо-западе страны. Он подозревается в получении взяток.

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