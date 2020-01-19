Урумчи, Китай, , 01:04 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в уезде Фазабад округа Кашгар в Синьцнян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 0:05 по Пекину 18 января, сообщили в Китайском сейсмологическом центре (CENC). Эпицентр толчков залегал на глубине 20 км по координатам 39,83 градуса северной широты и 77,18 градуса восточной долготы, отметили в центре.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в Синьцзяне 17 января в 88 км к востоку от населенного пункта Арзак.

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