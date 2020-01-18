Калининград, , 23:54 — REGNUM Калининград стал одним из участников акции памяти о блокадном Ленинграде — «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о невероятных страданиях жителей Северной столицы, когда ежедневной нормой хлеба на человека были 125 граммов. Об этом 18 января сообщает интернет-издание «Янтарный край».

Отмечается, что запланировано свыше 400 мероприятий памяти о блокадном Ленинграде. Они будут проходить до 30 января в школах и в учреждениях культуры — музеях и библиотеках.

Подготовка и организация памятных акций осуществляется при участии «Волонтёров Победы», которые будут проводить на площадках всех муниципалитетов области открытые уроки, классные часы и общешкольные линейки, показы документальных фильмов, книжные выставки и выставки детских рисунков на тему блокадного Ленинграда, а также конкурсы чтецов и сочинений.

Кроме этого, добровольцы и учащиеся школ посетят ветеранов-блокадников и окажут необходимую им помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области с 18 по 28 января 2020 года региональным отделением всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» будет проведено 66 мероприятий в рамках всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб».

Читайте ранее в этом сюжете: Калуга присоединилась к всероссийской патриотической акции «Блокадный хлеб»