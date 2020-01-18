Москва, , 17:52 — REGNUM В России в большей степени материнский капитал повлияет на демографию в сельских районах, где у семьи есть жилая площадь для воспитания нескольких детей, считает политолог, член бюро совета партии «Справедливая Россия» Александр Лучин.

По его словам, вторичное жилье в сельской местности стоит сравнительно недорого, и выплата за троих детей практически покрывает стоимость покупки дома на вторичном рынке.

«В городских же квартирах рождение нескольких детей зачастую затрудняет бытовые условия. В двухкомнатных квартирах семья планирует как правило одного ребёнка, иногда двух. В трехкомнатных уже два ребёнка могут расти, не стесняя жилищных условий», — сказал политолог.

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Кроме того, добавил политолог, важен и вопрос детских садиков и школ, куда в условиях города родители возят своих детей. У работающих родителей это отнимает значительную часть утреннего времени, а зачастую и рабочего времени, уточнил он.

«Деньги материнского капитала добавляют возможностей в воспитании и обеспечении детей, но все же определяющим в принятии решения рождения детей являются семейные и национальные традиции различных народностей, населяющих нашу страну», — резюмировал Лучин.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин обозначил целый рад мер, направленных на улучшение демографической ситуации в России.

Так, в частности, речь шла о продлении программы материнского капитала до 2026 года, выплатах материнского капитала уже при рождении первенца в размере 460 тыс. рублей и 610 тыс. рублей при рождении второго ребенка, списании ипотеки на 459 тыс. рублей при рождении третьего.

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