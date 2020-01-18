Санкт-Петербург, 18 января 2020, 18:47 — REGNUM На юге Петербурга жители района Купчино вспомнили о ленинградцах, погибших и выстоявших в блокаду. Сотни людей поучаствовали в патриотической акции «Ленинградская вахта памяти», посвящённой 77-й годовщине прорыва блокадного кольца, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молебен в память 77-летия прорыва блокады Ленинграда в парке Интернационалистов
Молебен в память 77-летия прорыва блокады Ленинграда в парке Интернационалистов
Дарья Драй © ИА REGNUM

Мероприятие началось в парке Интернационалистов во Фрунзенском районе около полудня. У Поклонного креста собрались местные жители, школьники и студенты, представители общественных организаций.

Молебен в память 77-летия прорыва блокады Ленинграда в парке Интернационалистов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Молебен в память 77-летия прорыва блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возложение цветов
Дарья Драй © ИА REGNUM

Многие пришли с портретами своих близких, погибших в Великую Отечественную войну, на табличках, которые готовили еще для шествия «Бессмертного полка».

В полдень там же отслужили молебен в память о погибших во время прорыва блокады.

Гвоздики и свечи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Свеча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заженные 77 свечи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заженные 77 свечи
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM

Спустя 15−20 минут горожане организовали шествие «Ленинградская вахта памяти» вдоль парка и по проспекту Славы проследовали на Пражскую улицу к администрации Фрунзенского района. Там уже был установлен экран с демонстрацией военной и блокадной кинохроники.

Ожидалось, что присутствующие смогут зажечь символические 77 свечей по числу лет, прошедших со дня прорыва, но когда большинство участников шествия добрались до площади, свечи уже горели. Вокруг выставили почетный караул.

Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военный оркестр
Дарья Драй © ИА REGNUM
Торжественный митинг, посвящённый 77-летию прорыва блокады Ленинграда
Дарья Драй © ИА REGNUM

Многие участники сразу начали расходиться по домам, хотя около половины осталось на торжественный митинг. Со сцены их поприветствовал депутат Государственной думы от Петербурга Михаил Романов («Единая Россия»).

«77 лет отделяют нас от того памятного дня, когда Ленинградский и Волховский фронты в соединениях прорвали блокаду Ленинграда. Положили начало пути к великой Победе. Это событие, которое произошло 77 лет назад, поддержало наш город, оно объединило ленинградцев, привело наш город к победе. И буквально уже через год полностью была снята блокада Ленинграда», — заявил депутат.

Выступающие пели военные песни и декламировали стихи, включая «Салют над Ленинградом», напомнили собравшимся о том, что блокадникам пришлось не только пережить ледяной ад, но и постараться «остаться людьми».

Чтение стихов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бессмертный полк блокадников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бессмертный полк блокадников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Бессмертный полк блокадников
Дарья Драй © ИА REGNUM

«Они уходят и вместе с ними уходит история», — сказал ведущий митинга, после чего присутствующие почтили минутой молчания память ленинградцев, умерших от голода, холода, погибших под бомбежками, после чего прозвучал гимн России в исполнении оркестра.

Шествие «Ленинградская Вахта Памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие «Ленинградская Вахта Памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие «Ленинградская Вахта Памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие «Ленинградская Вахта Памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Шествие «Ленинградская Вахта Памяти»
Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступающие напомнили, что и день прорыва, и день полного снятия блокады «олицетворяют невиданные в истории стойкость, мужество и массовый героизм ленинградцев, спасших от уничтожения не только наш прекрасный город, но и всю страну».

Ближе к финалу акции была исполнена знаменитая «Песня о Ладоге» — о Дороге жизни, родней которой «не найти». Ее пожилые петербуржцы на площади встретили особенно тепло.

«Дорога здесь пробита сквозь блокаду, — родней дороги не найти», — с готовностью подхватили они хором.