* ИГ — запрещённая в России организация

Махачкала, , 17:17 — REGNUM Правоохранительные органы выявили и пресекли в 2019 году деятельность 11 ячеек террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих на территории Дагестана. Об этом 18 января сообщил заместитель директора ФСБ России — руководитель аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Сироткин.

В выступлении на заседании антитеррористической комиссии в Дагестане Сироткин подчеркнул, что в их незаконной деятельности было задействовано порядка 30 человек из Буйнакска, Дербента, Каспийска, Кизляра и Махачкалы.

Заместитель главы ФСБ отметил, что наличие подобных формирований говорит о том, что «на территории республики продолжают распространяться предпосылки к формированию новых террористических групп из числа сторонников радикальных религиозных сфер».

Он сообщил, что силовыми ведомствами на территории Дагестана было предприняты соответствующие меры по недопущению террористических актов и разобщению участников группировок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам командующего Объединенной группировки войск генерал-лейтенанта Василия Федорука, в 2019 году в Северо-Кавказском федеральном округе было нейтрализовано 26 участников террористических ячеек. Военнослужащие и сотрудники Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций на территории округа уничтожили 190 объектов инфраструктуры боевиков.

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