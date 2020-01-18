Берлин, , 17:00 — REGNUM Колонна сельхозтехники прошла через центр Берлина в рамках акции протеста фермеров против политики правительства Германии в сфере сельского хозяйства. Об этом 18 января сообщает Deutsche Welle.

Колонна из тракторов, украшенных плакатами с лозунгами и требованиями фермеров поддерживают участники митинга экологов и борцов за права животных. Демонстранты размахивают зелёными флагами и плакатами, на которых призывают правительство принять меры для защиты животных и поддержки сельского хозяйства.

Ожидается, что в митинге примут участие около 15 тыс. человек. Колонна тракторов и другой сельхозтехники в количестве 150 машин прибыла из соседней земли Бранденбург. Организаторы митинга считают, что правительство страны ответственно за закрытие 130 тыс. фермерских хозяйств в стране с 2005 года.

В Берлине в настоящее время проходит глобальный форум питания и агрокультуры (GFFA), в котором принимают участие представители правительств более, чем 70 стран. Утром организаторы акций протеста в Берлине вручили им ноту протеста.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акциях протеста экоактивистов, которые прошли в Берлине. В них приняли участие около 10 тыс. человек.

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